Gilli nata: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಒಲಿದಿದೆ.. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Ambassador ಆಗ್ತಾರಾ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಲಿದ ಉದ್ಯಮ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ..ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭಾವನೆ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು,ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಒಲಿದಿದೆ..ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ (KMF) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ..
KMF ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಳತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವು KMF ನಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿಯವರ ಪಳಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು KMF ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು KMF Ambassador ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ಪಾಪುಲರಿಟಿಗೆ KMF ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಒಳ್ಳೆಯದೇ KMF ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..