BBK:ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ..ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ!

BBK Gilli nata: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ..ಯಾರು ಹೇಗೆ ಯಾವ  ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ನ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಲವೆಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇದೆ..  

ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ ಆದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11ರ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಹನುಮಂತ ಲಂಬಾಣಿಯವರು 5.23 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.  

ಇದೀಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ TRP ಕಿಂಗ್‌ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌  ಹಾಗೂ ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿಯವರು  ಹನುಮಂತ ಲಂಬಾಣಿಯವರು ಪಡೆದು ವೋಟ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..  

ಹೌದು..ಇಡೀ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್‌ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ..ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಟೋ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು..   

ಏಸ್‌..ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ ಪಡೆದವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 37 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ ಅವರು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪುಡಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..   

ಸದ್ಯ 37 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುಂಬರು ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..

