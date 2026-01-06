Dhruvanth Vs Gilli Nata: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಕಠಿಣ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಧ್ರುವಂತ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್ ಇದೀಗ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಮಹಾಕಾಳ್ ಅಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿರುವ ಧ್ರುವಂತ್.. ಗಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.. ಉಳಿದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ನೇರವಾಗಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೋತವರು ಮುಂದಿನ ಟಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಂತ್ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಯಾಗು ಗೆದ್ದರು ಅನ್ನೊದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್.
ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ.. ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋತವರು ಯಾರು.. ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ..