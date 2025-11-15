Gilli Nata: ನಟ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ...
Gilli Nata: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಏಳು ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘವಾದ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಬನಿಯನ್ ಧರಿಸಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಡವರು ಎಂಬ ಸಿಂಪತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರು ಯಾವುದು?
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಿಗೆಮಾಲೀಕ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಶೋ ರೂಮ್ ಕಾರು ಅಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಸೆಕೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾರು.