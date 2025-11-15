English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.. ಹಳ್ಳಿಹೈದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.. ಹಳ್ಳಿಹೈದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

Gilli Nata: ನಟ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ...
 
1 /7

Gilli Nata: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ ಶುರುವಾಗಿ ಏಳು ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘವಾದ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ   

2 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 12ರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

3 /7

ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಂಡ್‌ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್‌ ಬನಿಯನ್‌ ಧರಿಸಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.   

4 /7

ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಡವರು ಎಂಬ ಸಿಂಪತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

5 /7

ಇನ್ನೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರು ಯಾವುದು?   

6 /7

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟ‌ರ್ ಕಾರಿಗೆಮಾಲೀಕ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.  

7 /7

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಶೋ ರೂಮ್‌ ಕಾರು ಅಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಸೆಕೆಂಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಕಾರು.   

Gilli Nata Yaru Bigg Boss Kannada 12 BBK 12 ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕುರಿ ಫಾರಂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಊರು ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ Bigg Boss Kannada Season 12 Gilli Nata Bigg Boss Dhurvanth Gilli Nata controversy MG Hector Gilli Nata Bigg Boss Kannada eliminations Gilli Nata Baniyan ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವಂತ್ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್

Next Gallery

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!