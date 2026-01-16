BBK12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮಾತಿನಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದೆ..ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿದೇ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಗಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿದೆ ಜಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.. ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಒಂದೆಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ 99 ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೀ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವೋಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೀ ಆಗಿಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಹೊರಗಿನಿಂದಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ..ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾನಸಾ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು “ನಾನು ಮಗು ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..