ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

Gilli Nata real age : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದವರು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಐಟಿಐ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 1996 ರಲ್ಲಿ.
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ʻಜೀ ಕನ್ನಡʼ ವಾಹಿನಿಯ ʻಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ʼ ಶೋ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಾಟಲೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ʻಗಿಲ್ಲಿʼ ನಟ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನಟರಾಜು. ಇವರ ರಿಯಲ್ ವಯಸ್ಸು 29 ವರ್ಷ. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.