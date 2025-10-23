English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

Gilli Nata real age : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರಾಗಿದೆ. 
1 /6

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರಾಗಿದೆ.   

2 /6

ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದವರು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಐಟಿಐ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1996 ರಲ್ಲಿ.  

3 /6

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.   

4 /6

ʻಜೀ ಕನ್ನಡʼ ವಾಹಿನಿಯ ʻಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ʼ ಶೋ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್‌ ಆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಾಟಲೆ ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.  

5 /6

ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ʻಗಿಲ್ಲಿʼ ನಟ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

6 /6

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನಟರಾಜು. ಇವರ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು 29 ವರ್ಷ. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.  

