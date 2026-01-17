ಸೆಟ್‌ ಬಾಯ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಊಟ ಕದ್ದು ತಿಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ನೆನೆದ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ!

Gilli nata struggle life story : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದಾರೆ..ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ..
ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.. ಇದಕ್ಕೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಳಬಹುದು..
ಹೌದೂ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಹಾದು ಬಂದು ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಾಯಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ..ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಆ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡಿದ್ದಾರೆ..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು..ಅದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಳುವಂತಹ ಕಿಲಾಡಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಮನೆ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್.. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ..ಆನಂತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯುವುದೇ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಸೆಟ್ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಕೆಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೀ ಕೂಡ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ..ಎಲ್ಲರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅದೆಲ್ಲಾವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಈ ಬಾರೀ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ..