ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್‌

Gilli nata top 6 task: ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಪರ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಾ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಡವಾಡಲೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಂದ ರಂಗೇರಿತು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು..
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ತಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಆಟಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಪರ ರಾಶಿಕಾ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಧನುಷ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಂಬವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಾವ್ಯಾ ಪರ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದು ಆನಾರೋಗ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಿಳಿಸಿದು ಸ್ವಲ್ವ ಆಯಾಸವಾದರೂ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.ಫಿನಾಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಗಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿದೆ.