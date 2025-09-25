English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪತಿಯ ಪಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ.. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳಗುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ!

Lucky Wife Zodiac Sign : ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಇವರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಇವರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪತಿಯ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತಿಯ ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳಗುವರು. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಪತಿಯ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

