English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹುಡುಗಿಯರು ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ..! ಯುವತಿಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾ?

ಹುಡುಗಿಯರು ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ..! ಯುವತಿಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾ?

Girl search history: ಹುಡುಗಿಯರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 
 
1 /5

Girl search history: ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಸಲಹೆಗಳು: ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೊಸ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕಪ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.  

2 /5

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್: ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಟ್ಟೆ, ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  

3 /5

ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು: ಯುವತಿಯರು ದಿನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಗುರವಾದ, ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.  

4 /5

ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ: ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

5 /5

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್: ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Girl girl search history young girl and internet young girl google search girl night search history ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಹುಡುಕಾಟ ಇತಿಹಾಸ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುವತಿಯರ ಗೂಗಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಹುಡುಗಿಯರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ?

Next Gallery

Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌