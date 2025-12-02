ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು

GK: ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ನಗರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
GK: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಗರವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಗರ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ: ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ.
ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ: ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಗಮವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ 'ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ನೀರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆಳ ಮತ್ತು ಪಾಚಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಎರಡನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳ ಸಂಗಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಮಾರಕ: ತೀರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಂಡೆ ಸ್ಮಾರಕವಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.