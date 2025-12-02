ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
GK: ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ನಗರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
 
GK: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್‌ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಗರವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.  

ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಗರ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ: ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ.  

ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ: ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಗಮವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ 'ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.  

ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ನೀರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆಳ ಮತ್ತು ಪಾಚಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಎರಡನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳ ಸಂಗಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಮಾರಕ: ತೀರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಂಡೆ ಸ್ಮಾರಕವಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

