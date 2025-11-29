ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..

gold mining: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೇ ಸಾಕು ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ.. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ?
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಆಮದುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.. ಆದರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಚಿನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು CCI ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿಇಒ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್. ʼ2047ರ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆʼ ಎಂದರು..
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೇ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ RBI ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಆಭರಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೋವಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಸಂದೀಪ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯರ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು 25,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಕೇವಲ 800 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ.. ಎಂದರು..
ಎಂಎಂಟಿಸಿ ಪಿಎಎಂಪಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮಿತ್ ಗುಹಾ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೇ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು.. 2012-13ರಲ್ಲಿ RBI ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ರಫ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ.. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನ ತಲುಬಬೇಕಾದರೇ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..