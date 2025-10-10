ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?

Global gold strategy: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಖರೀದಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
Global gold strategy: ಚಿನ್ನವು ಎಂದಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಇಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 2023–24 ರವರೆಗೆ 70,000 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಈಗ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಈ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ — ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ — ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. 2025 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ 39.2 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು 2,298.5 ಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 2 ರಿಂದ 5 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಡಾಲರ್ನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು. ಚೀನಾದ ಉದ್ದೇಶ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು. ಚಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಮಾಡಲು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ — ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವೇ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಣದುಬ್ಬರ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಡಾಲರ್ ಬಲಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $3,900 ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಿನ್ನವು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲ ಕುಸಿದರೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. 2022 ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ — ಡಾಲರ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು.