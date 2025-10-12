ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆ.. ಧನ, ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗಗಳು..!

Dhanteras 2025: ಈ ತಿಂಗಳ 18 (ಅಕ್ಟೋಬರ್)ರಂದು ಬರುವ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಧನ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಧನ್ತೇರಸ್ನಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಗೃಹ, ವಾಹನ ಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದು. ಧನ್ತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ, ನೀವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳು ತೀರಲಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಹಣ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಧನ್ತೇರಸ್ನಿಂದ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಹಣವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈ ರಾಶಿಯ ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳ 18ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹಣ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)