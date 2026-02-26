ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ: ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ!!

Lucky Zodiac Signs: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 12 ರಾಶಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಯಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು- ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಈ ರಾಶಿಯ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಗುರು. ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)