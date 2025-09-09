English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ : ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಅದೃಷ್ಟವಂತರೆಂದರೆ ನೀವೇ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಂದ್ರ ದೇವರ ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಬಿಕಾರಿ ಕೂಡಾ ರಾಜನಾಗುವ ಕಾಲ ಕುಡಿ ಬರುವುದು. 
ಧನು ರಾಶಿ : ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು.  ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.   

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

