ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ : ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ !ಇವರ ಮುಂದಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ !

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವುದು.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಇವರದ್ದು ಐಶಾರಾಮದ ಜೀವನ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಐಷಾರಾಮದ ಜೀವನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವರು. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರದ್ದು ರಾಜನಂತಹ ಜೀವನ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಾ ಅಧಿಪತಿ. ಇವರು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರದ್ದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಐಶಾರಾಮದ ಜೀವನ .
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.