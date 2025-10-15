English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ : ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ !ಇವರ ಮುಂದಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ !

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ : ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ !ಇವರ ಮುಂದಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ !

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ  ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು,  ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ  ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವುದು.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು,  ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ  ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಇವರದ್ದು ಐಶಾರಾಮದ ಜೀವನ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ  ಶುಕ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಐಷಾರಾಮದ ಜೀವನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.  ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವರು. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ.  ಸೂರ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರದ್ದು  ರಾಜನಂತಹ ಜೀವನ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಾ ಅಧಿಪತಿ. ಇವರು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರದ್ದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಐಶಾರಾಮದ ಜೀವನ . 

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

