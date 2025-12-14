English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold–Silver Price Surge: 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದೆ.
 
1 /6

Gold–Silver Price Surge: 2025 ವರ್ಷವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 65 ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 120ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

2 /6

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $4,300 ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,34,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ದುರ್ಬಲತೆ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

3 /6

ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

4 /6

ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. 2021ರಿಂದಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

5 /6

2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

6 /6

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವವರು ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

