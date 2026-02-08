ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ

Gold: ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Gold: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇದೀಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಫಿಬೊನಾಚಿ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಲೆಗಳು ಇದೀಗ 20 ದಿನಗಳ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ದಾಟಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ $4,655 ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ $4,971 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಕುಸಿತದ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ, ಹೊಸ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ABCD’ ಮಾದರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ದರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರಿಷ್ಠ $5,092 ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ, ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು $5,016 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಟಿ ಸ್ಥಿರವಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿ $5,141 ಮತ್ತು ನಂತರ $5,342 ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಚಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. $4,002 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ‘ಬೆಲ್ಲಿಶ್ ಹ್ಯಾಮರ್’ ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜ. ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುನಶ್ಚೇತನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.