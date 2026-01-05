ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆಯಾದ ವಿಶೇಷ ಲೋಹ.. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

gold and silver price : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹವಿದು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.
gold and silver price : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,43,483 ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹14,000 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹1,170 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,29,250ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಐಬಿಜೆಎ (IBJA) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,30,420 ಇತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಳಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2024 ರಂದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹86,017 ಇದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹2,30,420ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1,44,403 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 167 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಭೌತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುವ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಪೂರೈಕೆ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.