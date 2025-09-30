Gold and Silver Price Today : ಸತತ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಘಾತ

Gold and Silver Price Today : ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ
Gold and Silver Price Today : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ₹1,400 ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ; ಅದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಧಂತೇರಸ್ನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಏರಿಕೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊರೆ ತರಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,08,450ರಿಂದ ₹1,18,310ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಷ್ಟೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹7,000 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿರಂತರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ₹1,51,000 ದರ ತಲುಪಿರುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಯುದ್ಧಗಳು, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಏರುಪೇರಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಈ ಭದ್ರತಾಮೂಲಕ ನಡೆ, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. "ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು" ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಪಾಲು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ, ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಲಾಭಗಳು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ತರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಕಾಲದ ಈ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಏರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳವಳಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚುಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರುಪೇರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದೆಂಬುದರತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೂ ನೆಟ್ಟಿದೆ.