ಏಕಾಏಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold price today : ಹಿಂದಿನ ದಿನವಷ್ಟೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.
 
Gold price today : ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಹಿಂದಿನ ಮಾತ್ರವಷ್ಟೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.  

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಖರಿದಿಸುವುಉರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಳಗಳಿಂದ  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.  

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ ಮತ್ತು ರೂ. 1.30 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರೂ. 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.  

ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,11,850 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ 1,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 550 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,22,020 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ 1,090 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.  

ಒಂದೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ 1.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇದು 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.   

ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದರೆ, 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕುಸಿದಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.  

