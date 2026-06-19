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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 15ಸಾವಿರ ಕುಸಿತ.. ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 19, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:50 AM IST

Gold prices: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 

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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

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ದೇಶೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,45,860 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ 3650 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,33,700 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಂದು 3350 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 

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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,45,860 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,33,700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.   

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ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,48,040 ರೂ.ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಇಂದು 4140 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,35,700 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಂದು 3800 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,45,860 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,33,700 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.   

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ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,46,010 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,33,850 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,45,860 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,33,700 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.  

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ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2.55 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2.55 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನೆ 2.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.ಈ ಬೆಲೆಯೂ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಗ್ಗೆ 11:30 AM ಅಷ್ಟರವರೆಗಿದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.   

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