  ಆಭರಣ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ..! ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಆಭರಣ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ..! ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold and Silver Prices: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
 
1 /6

Gold and Silver Prices: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬುಲಿಯನ್ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು.  

2 /6

ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,33,442 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,37,445 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ 732 ರೂ.ಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.  

3 /6

ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,92,222 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, 2,958 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಈಗ 1,97,988 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.  

4 /6

ಶುಕ್ರವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,95,180 ರೂ. ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,32,710 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 57,702 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 1,06,205 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

5 /6

ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,25,899 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,03,084 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 23 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.  

6 /6

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

