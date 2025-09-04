gold and silver price after GST reform: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಸಡಿಲವಾಗಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೆ (ಶೇ. 5 ಮತ್ತು 18) ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, ಗುರುವಾರ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರ ಒಪ್ಪಂದವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 1.21 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,05,897 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರ ಒಪ್ಪಂದವು ಶೇಕಡಾ 1.6 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,23,871 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:18 ಕ್ಕೆ, MCX ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.1.15 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1231 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,05,964 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ.1.48 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 1867 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 124005 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ದಿನದೊಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 106774 ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 105800 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದಿನದೊಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 124094 ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 123721 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBA) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:17 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 106,220 ಆಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 97,368 ಆಗಿತ್ತು.
ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,610-3,580 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ $3,650-3,684 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್ಗೆ $41.80-41.40 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ $42.40-42.84 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
MCX ನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು 1,06,500-1,05,800 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ರೂ 1,08,000-1,08,850 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯು 1,24,850-1,23,500 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ರೂ 1,27,000-1,28,500 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದೆಹಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ - 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10,701 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 9,810 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8,027 ರೂ.
ಮುಂಬೈ ಚಿನ್ನದ ದರ: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10,686 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 9,795 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8,014 ರೂ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ದರ: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10,686 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 9,795 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8,014 ರೂ.
ಚೆನ್ನೈ ಚಿನ್ನದ ದರ: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10,686 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 9,795 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8,110 ರೂ.
ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಬಿಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:57ಕ್ಕೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 106,220 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 97,368 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
ಐಬಿಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,23,670 ರೂ. ಗುಡ್ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,26,100 ರೂ. ಆಗಿದೆ.