Gold and Silver Prices: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ, ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ದರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
Gold and Silver Prices: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಪ್ಯಾಟ್ರೋ’ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ದರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 26,492 ನೇಪಾಳ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹16,714 ಆಗುತ್ತದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 2,64,920 ನೇಪಾಳ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹1,67,145 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,54,310 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ನೇಪಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ದೇಶವಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 5,800 ನೇಪಾಳ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 5,80,000 ನೇಪಾಳ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3.65 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3,17,705 ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ನೇಪಾಳ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.