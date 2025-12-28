ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಅಲೆ! ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ..

Gold and Silver smart investment: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳ ರ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆಯೇ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರ್ಯಾಲಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಬದಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಒಂದು.. ದುರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಭ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಬರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಲೋಹಗಳ ರ್ಯಾಲಿ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೀಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೂಜಾಟವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಆಡಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಟವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಲಾಭದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೋಹಗಳ ರ್ಯಾಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು ಓದುಗರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.