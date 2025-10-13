ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!

gold and silver rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
gold and silver rate: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಳಿಕೆಯೂ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಶೇ. 44 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತು. ಇದರಿಂದ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಜಿಗಿತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಾದರೆ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.