ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ..

Gold Rate Today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ..
ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಮರುದಿನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆದರುವ ದಿನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈಗ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 1 ಲಕ್ಷ 35 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.. ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.. ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 660 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಬೆಲೆ ಈಗ 1,34,180 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,23,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಇಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 2000 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,09,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
