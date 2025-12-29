English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..

Gold Rate Decline: ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ.. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 
 
ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ..   

ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕುಸಿದಿದೆ.. 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 7,100 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.. ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ 4 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 258 ರೂ. ಆಗಿದೆ.. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ : 10 ಗ್ರಾಂ: 1,41,710 ರೂ. 100 ಗ್ರಾಂ: 14,17,100 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.. ಅದರಂತೆ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ : 10 ಗ್ರಾಂ: 1,29,900 ರೂ. 100 ಗ್ರಾಂ: 12,99,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ..   

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 650 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ 710 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,29,900 ರೂ. ಆಗಿದೆ..   

ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬಿದ್ದಂತಿದೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ : 10 ಗ್ರಾಂ: 2,580 ರೂ. 100 ಗ್ರಾಂ: 25,800 ರೂ. ಆಗಿದೆ.   

