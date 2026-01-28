ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ?

Gold Rate: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೈವಾಡ. ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 3.5 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಔನ್ಸ್ಗೆ $ 2000 ಆಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 26) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $5,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶುಕ್ರವಾರ (ಜನವರಿ 23) ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಔನ್ಸ್ಗೆ $102 ತಲುಪಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೇರ ಕಾರಣ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಸ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ&ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.