  • ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..

ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..

Gold and Silver Price: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ, ಬಡಿದ್ದರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 
 
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ..   

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಡುಕ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..   

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,880 ಆಗಿದೆ.. ಅದರಂತೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹13,950, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹13,950, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ₹13,880 ಆಗಿದೆ.. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,895 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ..   

ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,38,800, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ ₹1,51,420 ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನೂರು ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರಟ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹13,88,000, 13,88,000 ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹15,14,200 ಆಗಿದೆ.  

ಬಂಗಾರದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.. ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೇ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ರೂ. 2,50,000 ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 2,500ಆಗಿದೆ..   

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್‍ಟಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.. ನಿಖರ ಬೆಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.   

gold today rate Gold price Gold Rate Chennai Gold rate 22 carat gold rate today chennai 24 carat gold rate today gold rate 22 carat Gold Rate Bangalore gold rate Hyderabad gold rate india

DA Hike: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 148.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದರ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?