English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ.. ದುಬೈನಿಂದ Gold ತರಿಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

Gold Rate: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಚುಂಬಿಯಾಗಿದೆ. 
1 /6

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಸಹ ಭಾರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ದುಬೈನಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬರದೇ ಇರದು. ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೂಲಕ ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

2 /6

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ದೈನಂದಿನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಪಾಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಎಂದರೆ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ.

3 /6

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ, ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

4 /6

24K, 22K, 21K, 18K ಹೀಗೆ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

5 /6

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಚಿನ್ನವು ನಿಗದಿತ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದುಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

6 /6

ನೀವು ದುಬೈ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ದೇಶವಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತರುವಾಗ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಕುರಿತು ಭಾರತವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ  ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಲ್ ಕೇಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ.  ಭಾರತೀಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಬೈನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.  ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

Gold Gold price Gold rate Dubai gold News Gold Rate Low Gold Rate Drop Gold Rate in Dubai Dubai Gold Market

Next Gallery

