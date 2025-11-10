ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ : ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ ಮೂರಾ ಬಟ್ಟೆಯಾಗುವುದು ಇವರ ಜೀವನ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಈ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ಮದುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಶತ್ರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಲೇಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಬಾರದು.
ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿ :ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ತಟಸ್ಥ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ, ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.