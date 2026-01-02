English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಾಗಿಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ?

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಾಗಿಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ?

Gold Price: 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಲಾಭ ನೀಡಿವೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. 
 
Gold Price: 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ನೀಡಿವೆ. ETWealth ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆತಿದೆ.  

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 2026ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಮದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ರ್ಯಾಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.  

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.  

2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.  

2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.  

2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

