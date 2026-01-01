English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ.! RBI ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು

gold bond returns: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ
 
gold bond returns: 2018-19 ಸರಣಿ IV ರ ಸಾವರಿನ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ. 13,486 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ, 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 2.5% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.   

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 13,486 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.   

ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(IBJA) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 30, 31, 2025 ರಂದು 999 ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆಯ ಸರಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2019 ರಂದು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ 28, 2018 ರವರೆಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,119 ರೂ. ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದವರು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 50 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.   

ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. SGB ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

