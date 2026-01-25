ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಗಮನ.. ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ!

gold: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
gold: ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯ ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಏಕೈಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲವಾದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ಪೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ಅಥವಾ ಸೆಬಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಥ ಶುಲ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಮುಂಗಡ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಆಭರಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು (SGB) ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಲಾಭ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಚಿನ್ನದ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (OD) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು, ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 500 ಗ್ರಾಂ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 250 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ 20%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಂದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ, ಬೇರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.