Gold Purchase Rules: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ

Gold Purchasing Rules: ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿಯಮ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇದೇನಪ್ಪ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತಾನೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ತಂದಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೆಂದರೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಜಾಬ್, ನಿಖಾಬ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಮುಖ ಮುಚ್ಚುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಒಕ್ಕೂಟದ (AIJGF) ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಹಿಜಾಬ್, ನಿಖಾಬ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಮುಖ ಮುಚ್ಚುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ತಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ. ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿವೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,40,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವಂತೆ.
ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರೋಡೆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಮುಸುಕು ಅಥವಾ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿಹಾರ ತಂದಿರುವ ಈ ನಿಯಮ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.