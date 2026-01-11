ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ

Gold Trend : ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Gold Trend: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಭರಣ, ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು (Exchange Traded Funds) ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಖರಣೆಯ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳಂತೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇ.175ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.76,772 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಅದು ರೂ.1,39,890ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ.87,300ರಿಂದ ರೂ.2,40,300ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸೆಬಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಜ್ಞರು ಸೆಬಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.