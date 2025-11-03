ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಖರೀದಿಸೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ..

Gold Buying Tips: ಸತತವಾಗಿ ಕೇಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ವೇಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಯ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಮಾರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಹೌದು ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಳಿಯದ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬಂಗಾರ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟ್ರಾಪ್, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಮೂರು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟ್ರಾಪ್ ಎಂದರೇ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖರೀದಿ-ಮಾರಾಟದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1.22 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 1.18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ ಅರ್ಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4,000 ರೂ. ನಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಲಮೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೂ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ..
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಖರೀದಿಗೂ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೆಬಿ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಾಲ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..