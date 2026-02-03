English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 34% ಕುಸಿತಕಂಡ ಚಿನ್ನ: ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ!

Gold Rate Big News: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಲ್ಲಿ ಧರೆಗಿಳಿದಿದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 
ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 34% ಕುಸಿತಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆ. 03) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 2.78 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,48,000 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,45,711 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಶೇ.3.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $4,837.16 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 5.9 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $84.09 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸೋಮವಾರದ (ಫೆ. 2) ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 1,43,991 ರೂ.ನಿಂದ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,49,485 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 5,494 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ) ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 93 ಸಾವಿರ 096 ರೂ. ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. 

ಚಿನ್ನದ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ 43, 611 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಕನಸೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

