Gold jewellery demand: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
Gold jewellery demand: ಭಾರತದ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮಂಡಳಿ (GJEPC) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ರಫ್ತು 9.67% ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ರೂ. 18,259.08 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ರೂ. 16,896.04 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವೇಗವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಸಿಇಪಿಎ (Comprehensive Economic Partnership Agreement) ಒಪ್ಪಂದವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯವು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ರಫ್ತುದಾರರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಆಮದು 5.17% ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು, ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ರೂ. 12,887.18 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ 16,896.04 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಹಬ್ಬ-ಮದುವೆ ಋತುಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಆಭರಣಗಳು ಸಮಾನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳ ರಫ್ತು 2.2% ಕುಸಿತ ಕಂಡು 8,705.35 ಕೋಟಿಯಿಂದ 8,508.66 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ರಫ್ತು ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ರೂ. 2,155.95 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ರಫ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅದು 70.36% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3,672.77 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆಭರಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸುಸ್ಥಿರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಋತುಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.