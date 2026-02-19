English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಗಣಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

gold river : ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಕೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಜ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
 
gold river : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನೇದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.  

ಭಾರತದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮರಳನ್ನು ಜರಡಿ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಚಿನ್ನದ ರೇಖೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದ ಕ್ಲೋಂಡಿಕೆ ನದಿ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮರಳಿನಿಂದ ಚಿನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.  

ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕೆನಡಾದ ಕ್ಲೋಂಡಿಕೆ ನದಿ ನಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ರಶ್’ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಸೌರಿ ನದಿಯ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳಿನಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.  

ಈ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಬಾರ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮರಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವಾಗ, ಚಿನ್ನವು ಭಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸವೆತದಿಂದ ಈ ಕಣಗಳು ನದಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ ಇಂಡಿಯಾ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಈ ಚಿನ್ನ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

