English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಈ ಎರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರ..

ಈ ಎರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರ..

ವಿಶ್ವದ ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. 
 
1 /8

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,80,779ರೂ. ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.   

2 /8

ಚಿನ್ನದ ದರ ಇನ್ನೂ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..?  

3 /8

ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುರುಷರು ಸಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭದ್ರತೆಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೃಷಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು.   

4 /8

ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ.  

5 /8

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 4 ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆನಡಾದ ಕಿಲೋಡೈಕ್ ನದಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.  

6 /8

ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಸೌರಿ ನದಿಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂಟಾನಾ ಹೊಳೆಯ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.  

7 /8

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ಎರಡು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈನ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನದಿಯಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.  

8 /8

ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಕರಿ ನದಿಯು ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಜನರು ನದಿಯಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.  

Gold price Gold Investment Free Gold in India Swarnarekha river gold MCX gold rates Where is gold found for free ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ Gold price Gold Price Predictions

Next Gallery

ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..