gold hallmark check: ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ನಕಲಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಈಗ BIS ಕೇರ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
gold hallmark check: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕುಕೃತ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸಲು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಂದರೆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ. BIS (ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ) ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ BIS ಲೋಗೋ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಉದಾ., 22K, 18K) ಹಾಗೂ 6 ಅಂಕಿಯ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. HUID ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: BIS ಕೇರ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಇರುವ 6 ಅಂಕಿಯ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ, HUID ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ನಿಜವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಆತಂಕ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.20 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ₹1,47,977 ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನವೀಕೃತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೀಗಾಗಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನಕಲಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ, ಆತಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು.