ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಧಮಾಕಾ ಆಫರ್‌.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಇಳಿಕೆ

Gold at less Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
1 /7

Gold at less Price:ಅನೇಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಸೇಲ್‌ ಕೊನೆಗೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.  

2 /7

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 23 ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌, ಅಮೇಜಾನ್‌, ಮಿನ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಆಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಧಮಾಕ ಡೀಲ್ಸ್‌ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  

3 /7

ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಇದೀಗ 50% ರಿಂದ 70% ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.  

4 /7

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನ ಈ ಬಿಗ್‌ ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡೇಸ್‌ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೂ ಕೂದ 29% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

5 /7

ಚಿನ್ನ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್‌ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಧಮಾಕ ಡೀಲ್‌ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.  

6 /7

ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

7 /7

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Gold Gold at less Price Gold at Cheap price Big Billion Days big billion days gold sale Flipkart Big Billion Days gold jewellery gold online sale GOLD discount fake news Fact Check ಕನ್ನಡ ಚಿನ್ನದ ಆಫರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್

