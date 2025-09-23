ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಧಮಾಕಾ ಆಫರ್‌.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಇಳಿಕೆ

Gold at less Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Gold at less Price:ಅನೇಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಕೊನೆಗೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೇಜಾನ್, ಮಿನ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧಮಾಕ ಡೀಲ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಇದೀಗ 50% ರಿಂದ 70% ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನ ಈ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೂ ಕೂದ 29% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಧಮಾಕ ಡೀಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.