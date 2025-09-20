English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Jewelry: ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ವಿಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಆಭರಣಪ್ರಿಯರೇ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಂಗಾರ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

Gold Carats: ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅದು ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ನೀವು ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನ ಯಾವ ತರಹದದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ.
 
Gold Carats: ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೋಹವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ.  

24K ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) : ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ. ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

22K ಚಿನ್ನ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) : ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಚಿನ್ನ. ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ಸಮತೋಲನ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳವರೆಗೆ 22K ಚಿನ್ನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  

18K ಚಿನ್ನ (75% ಶುದ್ಧತೆ) : 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಆಭರಣಗಳು, ವಜ್ರ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮಾದರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.  

14K ಮತ್ತು 10K ಚಿನ್ನ : ಇವು ಕಡಿಮೆ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 14K ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸುವ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 10K ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.  

ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅದು ಶುದ್ಧತೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಮನ್ವಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ 22K, ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು 18K ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  

