Gold Investment Smart Option: ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Gold Investment Smart Option: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆಬೇಡ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು (ETF) ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳಂತೆ ಖರೀದಿ–ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.
ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ಮರಳಿ ಸಿಗದೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸೆಬಿ (SEBI) ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಲ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ.