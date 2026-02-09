ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವೇ ಆಪತ್ತು! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ವಕ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ದರಿದ್ರ..

zodiac signs gold astrology: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಈ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಗುರು, ಗುರು (ಗುರು) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಲ್ಲ.
ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪರಿಣಾಮವು ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದಿದ್ದರೂ, ಕುಂಭವು ವಾಯು ಅಂಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವು ಗುರುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)