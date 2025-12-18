Gold Loan : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜನ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವೊಂದರತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
Gold Loan: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು, ತುರ್ತು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು 128.5% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ. ಮೇ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ‘ರಿಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್’ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಸಾಲವೆಂದಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಸಾಲಗಳು ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಶೇ.14 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 64.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿವೆ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳು—ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳು (Unsecured loans) ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಸರಕುಗಳ ಸಾಲಗಳು ಕೇವಲ 1% ಏರಿದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರ್ಚು 7.7% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು 11.3% ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 193.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ—ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಾಲಗಳು 25% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.